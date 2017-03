Assalto em loja de ninhos de andorinha resulta em perdas de 1.3 milhões

Um estabelecimento comercial no NAPE, que comercializa ninhos de andorinha, foi roubado na manhã de ontem, tendo comunicado às autoridades prejuízos no valor de 1.3 milhões de dólares de Hong Kong. Segundo o canal em língua chinesa da Rádio Macau, um funcionário que se encontrava no estabelecimento comercial foi atingido por um objecto duro, tendo posteriormente recebido assistência médica no Centro Hospitalar Conde de São Januário.

O estabelecimento comercial roubado encontra-se na intersecção da Avenida Sir Anders Ljugstedt com a Rua Cidade do Porto. De acordo com informação recolhida pela Ou Mun Tin Toi, o autor do crime entrou na loja, feriu o funcionário e roubou 1.3 milhões de dólares em dinheiro. O proprietário do estabelecimento, que se encontra aberto 24 horas, regressou depois do ocorrido, tendo referido que, na altura em que decorreu o crime, apenas um funcionário se encontrava de serviço. O ladrão terá usado uma máscara e um objecto duro semelhante a uma pedra para nocautear o funcionário, explicou o proprietário da loja.