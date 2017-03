Ambiente leva representantes do Grande Delta ao Brasil e a Portugal

O IPIM promove a partir de domingo e até 12 de Março uma visita a Portugal e ao Brasil. Na iniciativa, direccionada para a investigação e o intercâmbio no domínio da protecção ambiental e gestão de águas marítimas, participam meia centena de representantes das províncias do Grande Delta do Rio das Pérolas.

Uma comitiva de 50 membros, liderada pelo presidente do Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM), inicia no domingo uma visita ao Brasil e a Portugal de intercâmbio sobre protecção ambiental.

Segundo um comunicado oficial, ontem divulgado, a visita, organizada pelo Governo de Macau e que decorre até dia 12, tem lugar no âmbito das negociações comerciais, principalmente nas áreas de investigação e intercâmbio sobre protecção ambiental e gestão de águas marítimas.

A visita, que se destina a representantes das nove províncias do Grande Delta do Rio das Pérolas e das duas Regiões Administrativas Especiais de Macau e de Hong Kong (conhecido como grupo “9+2”), tem como objectivo “o fortalecimento do papel de Macau como plataforma entre a China e os países de língua portuguesa”.

A comitiva deslocar-se-á primeiro ao Brasil, com o programa a incluir uma visita à Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex), ao Ministério do Meio Ambiente e ao Ministério do Planeamento, Orçamento e Gestão, bem como a projectos de protecção ambiental da zona do Rio Amazonas.

Estão também previstos encontros de intercâmbio com empresas do domínio da protecção ambiental, à semelhança do que vai suceder em Portugal. No caso da visita a Portugal não são, no entanto, facultados mais detalhes sobre a agenda da delegação.

Na mesma nota, o Governo de Macau refere que, “no desempenho das suas funções como plataforma”, tem “envidado esforços para desenvolver relações de cooperação económica e comercial diversificadas” entre a China e os países de língua portuguesa.

A organização da visita decorre nomeadamente do objectivo de concretizar as medidas anunciadas, no ano passado, pelo primeiro-ministro da China, durante a sua deslocação a Macau, por ocasião da conferência ministerial do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre os Países de Língua Portuguesa.

Segundo o mesmo comunicado, tem ainda em conta as orientações do Conselho de Estado chinês sobre o aprofundamento da cooperação regional do Grande Delta do Rio das Pérolas e o sumário da última Cimeira de Líderes da Cooperação da Região do Grande Delta do Rio das Pérolas, que decorreu em Junho.

O presidente do IPIM, Jackson Chang, lidera a delegação que inclui, entre outros, o subchefe da divisão de política e cooperação regional da secretaria regional da Comissão Nacional para o Desenvolvimento e Reforma da China, Li Chungen, e o presidente da associação de ciência ambiental da província de Sichuan, Jiang Xiaoting.

O assessor do gabinete do Secretário para a Economia e Finanças de Macau Wong Sin Man, o subsecretário do secretariado do Grande Delta do Rio das Pérolas e o subchefe da comissão provincial para o desenvolvimento e reforma da província de Guangdong, Zhong Ming, também integram a comitiva, cujos restantes elementos pertencem a serviços da área da protecção ambiental do “9+2”.