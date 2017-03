Advogados processam município de Pequim por poluição elevada

Dois causídicos meteram as autoridades da capital chinesa em tribunal e exigem uma compensação pelos danos provocados pelas vagas de poluição que atingem regularmente Pequim. Cheng Hai e Yu Wensheng alegam que o desenvolvimento económico tem um impacto demasiado elevado na saúde dos residentes da capital chinesa.

Um advogado da República Popular da China quer receber do Governo de Pequim uma compensação pelo “desgaste emocional” e danos para a saúde provocados pelas vagas de poluição que frequentemente atingem a cidade.

“Há quem pense que, com o desenvolvimento económico, a poluição atmosférica é inevitável, mas isso é um erro”, disse Cheng Hai, de 64 anos, citado pela Associated Press. “Temos leis que protegem a qualidade do ar e níveis altos de poluição podem ser evitados se estas foram devidamente aplicadas”, acrescentou.

As palavras de Cheng ilustram o crescente descontentamento da classe média chinesa com a poluição que afecta a maioria das cidades do país. O tema deve voltar a ser debatido durante a sessão anual da Assembleia Nacional Popular, órgão máximo legislativo da China, três anos após o primeiro-ministro chinês, Li Keqiang, ter declarado “guerra à poluição”.

Desde então, as autoridades encerraram fábricas e usinas a carvão e retiraram os veículos mais antigos e poluentes das estradas. Dados oficiais revelam que essas medidas têm surtido efeito, com a qualidade do ar em Pequim a melhorar todos os anos, desde 2013.

No entanto, a concentração média de partículas PM 2,5 – as mais finas e susceptíveis de se infiltrarem nos pulmões – em Pequim, continua a ser sete vezes acima do nível máximo recomendado pela Organização Mundial de Saúde.

“Nós somos vítimas da poluição e temos o direito de pedir ao Governo um pedido de desculpa e uma compensação”, afirmou outro advogado, Yu Wensheng, de 50 anos e natural de Pequim, citado pela Associated Press.

As acusações de que as autoridades falham em lidar efectivamente com a poluição são importantes para mostrar que o Governo não está acima da lei, afirmou Yu: “Se o Governo não é condicionado pela lei, que mais o poderá condicionar?”, questionou Yu, que em 2014 esteve detido, acusado de apoiar os protestos pró-democracia em Hong Kong e de defender publicamente os Direitos Humanos.

O grupo de advogados tentou ainda processar a província de Hebei, que confina com Pequim, e a cidade portuária de Tianjin, a 120 quilómetros da capital.

Os advogados dizem que os processos visam sobretudo chamar a atenção para a inércia do Governo.

Três décadas de acelerado desenvolvimento económico permitiram retirar da pobreza centenas de milhões de chineses, mas tiveram efeitos devastadores para o ambiente do país.

Só este ano, Pequim vai gastar 2,7 mil milhões de dólares a combater a poluição. Parte do dinheiro será destinado a encerrar ou modernizar mais de 3.000 fábricas poluentes, substituir o uso de carvão por energias limpas e retirar das estradas 300.000 veículos altamente poluentes.