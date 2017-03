Universidade de Macau na vanguarda de revolução no diagnóstico clínico

Num futuro não muito distante, deverá ser possível diagnosticar doenças contagiosas tendo por base a análise de uma única gota de sangue. Investigadores da Universidade de Macau conceberam um método e uma tecnologia inovadoras e estão a um pequeno passo de revolucionar o diagnóstico médico.

Um novo microchip desenvolvido por investigadores de um dos laboratórios de referência do Estado da Universidade de Macau promete revolucionar os procedimentos de diagnóstico médico, ao permitir a identificação, em termos imediatos, dos agentes patogénicos responsáveis pela septicemia.

A tecnologia e o funcionamento do microchip – que deverá entrar em fase de produção dentro de dois anos – são detalhados num artigo assinado por sete investigadores do Laboratório de Referência do Estado de Sinais Analógicos e Mistos VLSI publicado recentemente na Lab on a Chip, revista especializada da responsabilidade da Real Sociedade de Química do Reino Unido.

No artigo, que é assinado entre outros por Rui Martins, vice-reitor da UMAC responsável pelo pelouro da investigação, é proposta uma nova técnica que consegue identificar rapidamente – e a partir de uma única gota de sangue – o ADN de uma série de potenciais agentes patogénicos responsáveis pela Síndrome da Resposta Inflamatória Sistémica, infecção generalizada do organismo vulgarmente conhecida como septicemia.

A nova técnica, defende a Universidade de Macau em comunicado, deverá permitir a identificação imediata dos agentes patogénicos em causa, facilitando não apenas o diagnóstico, mas também a administração de tratamento e poderá ser particularmente útil em zonas remotas, onde o acesso a cuidados médicos é diminuto.

No artigo, os sete investigadores revelam que conseguiram conceber e fabricar um sistema que permite controlar de forma precisa e reversível o volume de fluidos biológicos – sangue, saliva ou urina – que interessa analisar. O segredo da técnica desenvolvida pelo Laboratório de Referência de Sinais Analógicos e Mistos VLSI consiste na aplicação, na superfície do chip, de microlâminas em três dimensões que, entre outras aplicações, permitem a segmentação paralela da gota de sangue recolhida em quatro amostras distintas, que são analisadas em simultâneo. O método, já comprovado, permitiu a identificação de vários agentes patogénicos a partir de uma única gota de sangue, reitera a Universidade de Macau na nota de imprensa que enviou às redacções.

Jia Yanwei, um dos investigadores que assinam o artigo “3D Microblade Structure for Precise and Parallel Droplet Splitting on Digital Microfluidic Chips”, explica que a análise paralela de ADN não coloca grandes dificuldades a quem trabalha no campo da biotecnologia. Mais difícil, assume o académico, é a gestão do tamanho da amostra necessária para conduzir a análise e o consequente diagnóstico. No comunicado da UM, Jia Yanwei explica que os amplificadores de ADN actualmente em uso necessitam de amostras com um volume de pelo menos 25 gotas para que o diagnóstico seja fiável e bem sucedido, o que explica a razão pela qual as análises têm de ser conduzidas necessariamente em laboratórios.

Com o novo método e a nova tecnologia desenvolvidos pela maior instituição de ensino do território é necessária apenas uma gota para garantir os mesmos resultados. O avanço alcançado significa que a médio prazo deverá ser possível produzir sequenciadores de ADN portáteis. Os chamados dispositivos “lab-on-a-chip” prometem simplificar os procedimentos de análise e diagnóstico médico, ao concentrar num único microprocessador as funções habitualmente consignadas a laboratórios, permitindo a detecção imediata de doenças contagiosas e de patologias em fase inicial.

Para além de Rui Martins e de Jia Yanwei, o artigo publicado na Lab on a Chip é também assinado por Gao Jie, por Chen Tianlan, por Vai Mang I, por Elvis Mak Pui In e por Dong Cheng, um estudante de doutoramento da maior instituição de ensino superior do território.