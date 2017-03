A capital japonesa acolhe entre 10 e 12 de Maio a edição inaugural do Congresso de Jogo do Japão, uma iniciativa que vai discutir a direcção que deve ser dado à indústria dos casinos no país, depois das autoridades nipónicas terem legalizado recentemente os casinos e as apostas no arquipélago. Presentes no Congresso deverão estar cerca de 430 representantes de operadoras e empresas ligadas ao universo do jogo.

