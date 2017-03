A Direcção dos Serviços de Saúde lembrou ontem que o período tradicional de pico da gripe no território ainda não foi ultrapassado e instou os residentes a precaveram-se através do recurso à vacinação. O organismo diz que apesar do período que medeia entre Janeiro e Março ser o mais propício à ocorrência de surtos de gripe, até ao momento não se registou nenhum aumento significativo no número de casos de gripe na RAEM.

