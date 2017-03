Semáforos da área da Avenida de Horta e Costa apagados para obras

A Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego vai suspender a operação de vários semáforos localizados na área da Avenida de Horta e Costa entre o dia 3 e o dia 6 de Março, das 9h às 18h, para substituição dos sistemas de controlo do equipamento. Os aparelhos que serão suspensos estão instalados nas intersecções entre a Avenida Coronel Mesquita e Avenida do Ouvidor Arriaga, a Avenida de Horta e Costa com a Rua Francisco Xavier Pereira, bem como na intersecção entre a Avenida Horta e Costa e a Rua do Almirante Costa Cabral.

