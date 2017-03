“Se Lai Chi Vun cair, cairemos com Lai Chi Vun”

Oito antigos concessionários dos estaleiros navais de Lai Chi Vun organizaram ontem uma visita guiada pela povoação. A iniciativa teve por objectivo demonstrar que muitas das estruturas condenadas ao desaparecimento pelo Governo ainda podem ser recuperadas, salvaguardando um legado patrimonial com séculos de história.

Elisa Gao

“Parece-me que as notícias da minha morte são manifestamente exageradas”. A frase é atribuída ao escritor norte-americano Mark Twain e se não foi ontem proferida em Coloane, bem poderia tê-lo sido. Um grupo de residentes, de funcionários e de antigos proprietários dos direitos de exploração dos estaleiros navais de Lai Chi Vun organizaram a meio da tarde desta quarta-feira uma visita guiada pela pequena povoação com o intuito de deixar claro que a sentença de morte a que o Governo condenou 11 das 17 antigas oficinas navais é, também, manifestamente exagerada.

Os organizadores da iniciativa contestam a ideia de que as estruturas corram risco eminente de desmoronamento, embora reconheçam que os estaleiros se encontram desde há mais de uma década votados ao abandono. Data de 2006 a última actividade ligada à construção naval registada em Lai Chi Vun e os vestígios do que foi outrora uma das actividades económicas mais importantes de Coloane têm desaparecido na mesma medida em que os anos avançam, a madeira apodrece e o zinco dos telhados entristece.

Apesar do esquecimento se fazer visível a cada passo, os responsáveis pela visita guiada de ontem garantem que apenas duas das onze estruturas condenadas pelo Executivo à demolição apresentam risco iminente de ruína. No entanto, os onze estaleiros identificados como um risco à segurança pública pelo Governo encontram-se desde Maio vedados pela Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água (DSAMA).

Uma série de letreiros deixam claro que o acesso à área é terminante proibido, mas um par de cães – que não sabem ler, nem consta que tenham biblioteca – espreguiçam-se languidamente sob o esqueleto do que resta do “Estaleiro Man Kei”. Cheong Chi Veng, antigo ocupante da estrutura, garante que os animais não são os únicos a desafiar as indicações do Governo. Ocasionalmente um ou outro visitante mais afoito aventura-se, por sua conta e risco, para resgatar a memória de um espaço com os dias contados.

Ali ao lado, no lote 16, as instalações do Estaleiro Naval Son Veng respiram saúde, obra e graça de uma empreitada de reabilitação onde terão sido investidos mais de meio milhão de patacas. O montante é avançado ao PONTO FINAL por Chan Kam Chun, de quase 70 anos, o mais deles passados no lote número 5 de Lai Chi Vun, um dos visados pelos desígnios traçados pelo Executivo para a área.

Organizada pela Associação dos Construtores de Barcos de Macau-Taipa-Coloane – organismo anacrónico com mais passado do que futuro, a julgar pelas intenções do Governo – a iniciativa reuniu oito antigos construtores navais de Lai Chi Vun, que não escondem o estranho aperto no coração que os invade sempre que do Palácio da Praia Grande chega a garantia, reiterada, que quase tudo será deitado ao chão.

Os dias de plainagem e de calafetagem há muito que fazem parte do passado, mas Chan Kam Po, concessionário do Estaleiro Lou Van Hap Heng e um dos responsáveis pela visita guiada de ontem, não dissimula a mágoa por ver obliterados séculos de tradição: “Não nos tencionamos opor à decisão do Governo. Mas temos pena de que todos estes estaleiros tenham de ser destruídos. Queremos apenas manter vivo o que resta da história e da cultura de Lai Chi Vun”, garante.

A amargura ganha uma expressão ainda mais acre por não se saber ao certo o dia em que a sentença transita e a pequena povoação irá mudar irreversivelmente. Chan Kam Po não se deixa, no entanto, vencer e arrisca, determinado, uma promessa sentida: “Vamos organizar um abaixo-assinado, deixar clara a nossa posição. Mas não vamos deixar a povoação. Se Lai Chi Vun cair, cairemos com Lai Chi Vun”.

Ao desalento junta-se, quase em jeito de protesto, como que um princípio indesejado de resignação. Cheong Chi Veng, antigo concessionários do espaço ontem reivindicado por dois indolentes vira-latas, garante que nunca pôs o olho num representante do Governo que tenha ido a Lai Chi Vun com o intuito de examinar a resistência das estruturas: “Quem aqui vinha, todos os anos, eram funcionários da DSAMA. Chegavam cá com uns formulários, perguntavam que estaleiros precisavam de ser reforçados, que estaleiros precisavam de ser substituídos. Nós dizíamos da nossa justiça e o Governo ajudava a substituir umas coisas a recuperar outras”, sublinha Cheong. “Nunca aqui apareceu ninguém a dizer que as estruturas eram perigosas”, garante.

No ano passado, porém, os procedimentos alteraram-se. Os formulários dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água não chegaram a circular, os funcionários do organismo deixaram de fazer perguntas e numa anónimo dia de Abril a povoação – gente e cães e quiçá os peixes do braço de mar que aparta Coloane e a Montanha – sobressaltou-se: o telhado de um dos estaleiros desabou com estrondo e uma nuvem negra – não de pó, mas de incerteza – assolapou-se sobre o futuro de Lai Chi Vun.

Um futuro que até poderia ter sido plural e outro se a vetusta aldeia de construtores navais não tivesse sido remetida durante onze longos anos ao esquecimento: “Solicitamos ao Governo a alteração de finalidade dos estaleiros no sentido ou de armazenar bens ou de promover um polo de desenvolvimento das indústrias criativas. A DSAMA disse que não podíamos fazer isso”, explica Cheong Chi Veng. “A fazermos alguma coisa teria de ser relacionada com a indústria dos estaleiros”, remata o antigo construtor naval.