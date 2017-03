A partir de 11 de Março, a Biblioteca Itinerante da rede pública de bibliotecas de Macau não irá estacionar na Rua de Coimbra, na Taipa, com o ponto de paragem a ser cancelado. De acordo com uma nota emitida pelo Instituto Cultural, a decisão prende-se com “alterações de estradas”. Mantêm-se em funcionamento os três outros pontos da Biblioteca Itinerante, situados na Rua Nova da Areia Preta, na Avenida Artur Tamagnini Barbosa e na Avenida do Vale das Borboletas, em Coloane.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...