Receitas e lucros da SJM baixaram em 2016

A Sociedade de Jogos de Macau anunciou uma queda de 5,6 por cento no volume de lucros em 2016. O ano passado foi também um ano para esquecer no capítulo das receitas, que caíram de forma ainda mais acentuada, recuando 14,5 por cento.

A operadora de casinos Sociedade de Jogos de Macau (SJM) teve um ano de 2016 para esquecer: tanto as receitas, como os lucros – ou mesmo a fatia que ocupa no mercado de jogo do território – encolheram relativamente a 2015

De acordo com os números divulgados anteontem, as receitas de jogo da SJM caíram 14,5 por cento para 41,3 mil milhões de dólares de Hong Kong (42,5 mil milhões de patacas) em 2016, enquanto os lucros baixaram 5,6 por cento para 2,3 mil milhões de dólares de Hong Kong (2,36 mil milhões de patacas). Nas receitas totais do mercado de jogo de Macau, a percentagem que coube à Sociedade de Jogos de Macau desceu de 21,7 por cento em 2015 para 19,1 por cento no ano passado.

Dentro da actividade de apostas, todos os segmentos de jogo da SJM registaram também baixas, com o segmento de jogo para grandes apostadores a apresentar a principal queda de receitas – 20,5 por cento – enquanto nas mesas dedicadas ao mercado de massas, as receitas baixaram 8,2 por cento e, nas máquinas slot, desceram 6,4 por cento. Os resultados estiveram abaixo do desempenho do mercado em geral, onde as receitas VIP desceram só 6,9 por cento, e as do mercado de massas, por sua vez, chegaram mesmo a subir 1,8 por cento.

O Grand Lisboa – o casino de bandeira da empresa – orçou com a maior parte dos prejuízos, com as receitas a caírem 14 por cento para 14 mil milhões de dólares de Hong Kong (14,4 mil milhões de patacas). O casino terminou o ano de 2016 com 125 mesas VIP, menos 25 do que as de que dispunha no final de 2015. Os restantes casinos promovidos pelo próprio grupo – Casino Lisboa, Oceanus, Jai Alai e Casino Taipa – , bem como os outros 14 casinos da SJM administrados por terceiros tiveram também perdas em todas a linha.

Citado pelo site CalvinAyre.com, o director-executivo da empresa, Ambrose So, coloca o ano de 2016 para trás e centra-se nos “desafios económicos” que se colocam em 2017, considerando que a SJM aborda este ano “numa posição forte”.

Segundo informações divulgada à bolsa de Hong Kong, a construção do novo empreendimento da SJM – o Grand Lisboa Palace – iniciada a 13 de Fevereiro de 2014, deverá estar concluída no final deste ano e abrir no primeiro semestre de 2018.

A SJM disse em comunicado que “o desempenho do grupo em 2017 e no médio prazo é susceptível ao desempenho económico global da região envolvente, às políticas governamentais, e ao nível de visitantes, assim como ao ambiente de concorrência entre os operadores de casinos em Macau”: “Embora não seja claro por quanto tempo vão manter-se as condições que inibiram o crescimento da receita de jogo, o grupo mantém-se optimista quanto às suas perspectivas de futuro, tendo em conta o potencial de crescimento dos visitantes e despesa em Macau, o desenvolvimento de infra-estruturas que melhorem o acesso à região, e a prosperidade geral da região asiática”, acrescentou.

Após 26 meses consecutivos de quedas, em termos homólogos, as receitas voltaram a subir em Agosto do ano passado, registando em Fevereiro a sétima subida consecutiva.