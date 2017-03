Receitas dos casinos subiram 17,8 por cento em Fevereiro

Os casinos do território fecharam Fevereiro com receitas de 22.991 milhões de patacas, um aumento de 17,8 por cento face ao período homólogo de 2016, indicam dados oficiais ontem divulgados. Esta é a maior subida desde Fevereiro de 2014, segundo os dados da Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos (DICJ).

Em termos acumulados, os casinos tiveram, nos primeiros dois meses do ano, receitas de 42.246 milhões de patacas, mais 10,6 por cento em comparação com o mesmo período do ano passado. Este é o sétimo mês consecutivo de subida das receitas da indústria do jogo, após 26 meses de quedas anuais homólogas.

Os casinos de Macau fecharam 2016 com receitas de 223.210 milhões de patacas, uma queda de 3,3 por cento face ao cômputo do ano passado.

O ano de 2016 marcou o terceiro ano consecutivo de quebra depois de uma diminuição de 34,3 por cento em 2015 e de 2,6 por cento em 2014. Este foi o terceiro ano consecutivo de queda das receitas dos casinos, mas a parte final do ano mostrou sinais de recuperação da indústria que constitui o principal motor da economia do território, com Fevereiro a confirmar a tendência de recuperação iniciada em Agosto.

A reboque dos bons resultados alcançados pelos casinos, as receitas da administração pública também têm aumentado. Em Janeiro, as receitas públicas aumentaram 6 por cento, em termos anuais homólogos, impulsionadas pela subida da verba encaixada com os impostos directos cobrados sobre a indústria do jogo, indicam dados oficiais. De acordo com dados provisórios publicados no portal da Direção dos Serviços de Finanças, a Administração de Macau fechou Janeiro com receitas totais de 8.998 milhões de patacas, estando cumpridas em 9,9 por cento.