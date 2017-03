PSP na coordenação do trânsito, Judiciária no combate aos crimes na internet

Depois de uma primeira reunião com o Comissariado Contra a Corrupção (ver texto principal), a Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa (CAEAL) esteve reunida com o Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP) e com a Polícia Judiciária (PJ). O presidente do organismo, Tong Hio Fong, disse contar com o apoio do CPSP durante o período de campanha eleitoral, nomeadamente na coordenação do trânsito e ainda no combate a irregularidades. Já a Policia deverá estar mais focada nos ilícitos cometidos na Internet, nomeadamente nas redes sociais, cooperando ainda na gestão da linha para denúncias aberta ao público e ontem anunciada.

“No início da propaganda eleitoral se calhar vai haver uma maior mobilidade de pessoas, qualquer situação pode gerar confusão, nós contamos com o trabalho do Corpo de Polícia de Segurança Pública”, referiu ontem Tong Hio Fong, após a reunião com as forças de segurança. Ainda assim, a colaboração com a Polícia de Segurança Pública estende-se ainda a outras vertentes, explicou o presidente da CAEAL: “O CPSP também vai assegurar a cooperação com situações de trânsito, enviando equipamentos e pessoal para garantir a segurança pública, para que possa decorrer com êxito o início da propaganda eleitoral. Durante a campanha eleitoral e no dia da eleição, a PSP também vai cooperar connosco e combater qualquer irregularidade”.

O magistrado mencionou a existência de problemas verificados no anterior acto eleitoral: “Também fizemos uma reflexão relativa à eleição anterior. Certos casos ou situações podiam ter sido feitos melhor. Nesta eleição vamos, com base na experiência que tivemos, fazer os trabalhos de uma forma mais eficaz”. Tong Hio Fong deixou exemplos: “No dia da eleição houve público que violou a Lei Eleitoral. Por exemplo, não podiam tirar fotos nas mesas de voto. Esses trabalhos precisam de ser acompanhados. Se calhar, na eleição anterior, algumas dificuldades que se encontraram na comunicação com o CPSP careciam de um trabalho uniforme”, salientou.

No próximo acto eleitoral, garantiu Tong Hio Fong, se “ocorrer qualquer ilegalidade”, “o CPSP irá, de uma forma plena, cooperar e colaborar com o nosso trabalho. De imediato deslocam-se até à mesa de voto para tomar conhecimento da situação, sem o funcionário da mesa ter de sair para comunicar com o CPSP”, exemplificou.

Já a Polícia Judiciária, durante o período eleitoral estará mais focada nos ilícitos ocorridos na internet, explicou ainda o magistrado: “Também falamos e discutimos outras questões com a PJ. Se calhar estão mais atentos e dão mais importância aos crimes de eleição ocorridos na internet ou nas redes sociais. A Polícia Judiciária irá colaborar connosco para tratar esses casos, e também vai cooperar connosco na linha de denúncia”. S.G.