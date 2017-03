Primeiro “Macau Ashes” evoca clássico do críquete

Australianos e ingleses que trabalham em Macau vão-se encontrar para homenagear um dos mais famosos embates de uma modalidade pouco popular fora da Commonwealth. Com a recriação do célebre “The Ashes”, a organização quer promover o críquete no território.

Rodrigo de Matos

Como manda a tradição, Austrália e Inglaterra defrontam-se uma vez mais este domingo num duelo de críquete com direito a reencarnação no território. Não se deixem, porém, enganar os mais incautos, que em Macau o duelo não fica ao critério das selecções dos dois países, mas sim de amantes da modalidade actualmente radicados na RAEM. A ideia partiu da Associação de Críquete de Macau e vai levar alguns expatriados ingleses e australianos a esgrimirem argumentos num encontro improvisado, no campo da Escola Internacional, na Taipa. O embate decorre no domingo, dando forma ao primeiro Macau Ashes, numa referência a um dos mais emblemáticos desafios de críquete do mundo).

Desde o século XIX que a Inglaterra e a sua antiga colónia se defrontam numa partida de regularidade geralmente bienal. O embate é um dos mais emblemáticos de uma modalidade bastante popular entre os países da Commonwealth.

Quando em 1882 os australianos conseguiram arrancar a sua primeira vitória de sempre em solo inglês, o semanário britânico The Sporting Times publicou um anúncio satírico de obituário, que rezava: “Em memória afectuosa do críquete inglês, que morreu no The Oval, a 29 de Agosto de 1882. […] O corpo será cremado e as cinzas levadas para a Austrália”.

Três semanas volvidas, a equipa inglesa partiu para a Austrália na missão, amplamente noticiada, de “recuperar as cinzas [ashes, em inglês]”. Conseguiram, e o torneio passou então a ser referido como “The Ashes”, até adoptar oficialmente essa designação.

Mais de 130 anos volvidos, a Associação de Críquete de Macau pretende resgatar o entusiasmo da altura e organizar uma divertida tarde de desporto entre os integrantes de ambas as comunidades. O jogo de domingo, na Taipa, “vai ser disputado entre expatriados australianos e ingleses que vivem cá em Macau. É uma iniciativa para promover a modalidade. Serve também para agradecer o apoio que temos tido dessas duas comunidades, que amam o críquete”, explicou o presidente da associação, Adnan Nasim, em conversa com o PONTO FINAL.

Presente da “Casa do Críquete”

A iniciativa chegou aos ouvidos do Marylebone Cricket Club, o clube sediado no Lord’s Cricket Ground, de Londres – nada menos do que a famosa “Casa do Críquete” –, estrutura que abriga também o mais antigo museu desportivo do mundo. O clube inglês doou dois conjuntos usados de “bails” (pinos) para este evento, que serão cremados após o encontro, com as cinzas a serem guardadas dentro do troféu para os jogos futuros.

O jogo de domingo será disputado num contexto de entretenimento, ao ritmo da brincadeira: com uma bola de ténis, em vez da mais dura bola de críquete oficial, e num campo de dimensões ligeiramente mais reduzidas, sobre um relvado de futebol. As duas equipas, no entanto, vão ter o tamanho oficial: 11 jogadores cada. O evento terá entrada livre e os espectadores são convidados a trazer as respectivas famílias e a conviver não apenas em torno de bolas e bastões, mas também de cestos de piquenique: “Temos vindo a tentar promover o críquete, nomeadamente através de outro evento, que é o nosso principal, o Festival de Críquete de Macau, mas que esteve parado por muitos anos devido à falta de campos disponíveis”, resume Adnan Nasim. Ainda assim, a associação conseguiu trazer no ano passado uma equipa de Hong Kong formada por jogadores originários do Sri Lanka, para um particular disputado no campo pelado junto à Torre de Macau, retomando desse modo o festival. Actualmente com cerca de 20 jogadores amadores, todos eles expatriados, a associação tem planos para promover o críquete nas escolas, ainda que os estabelecimentos de ensino locais constinuam a torcer o nariz à possibilidade: “Mas as escolas locais não têm demonstrado muito interesse, à excepção das escolas internacionais”, refere Nasim.