Polícia Judiciária detém quatro suspeitos de tráfico de droga

A Polícia Judiciária (PJ) deu por concluídos os processos de investigação relativos a três casos distintos de tráfico de droga, tendo detido um total de quatro suspeitos. Três homens, um deles residente de Hong Kong, e uma mulher tailandesa com o estatuto de residente de Macau foram presos sob a acusação de venderem substâncias ilícitas.

Segundo a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, a polícia de investigação do território procedeu à apreensão de 70 gramas de metanfetaminas, cocaína e marijuana, com um valor de mercado de cerca de 120 mil patacas. Os quatro suspeitos detidos têm entre 21 e 51 anos, tendo a PJ apreendido droga em cada um deles.

Um residente de Macau, de 21 anos, terá sido contratado por cinco ocasiões para introduzir em Macau estupefacientes com origem na República Popular da China. Por cada transacção, confessou o jovem após interrogatório, terá obtido um pagamento de duas mil patacas. Já a suspeita, de 39 anos, será consumidora de drogas, e a PJ, através do seu registo de telemóvel, conseguiu o contacto do dealer que lhe facultava os estupefacientes, um homem de 51 anos. O suspeito foi detido enquanto conduzia um automóvel com dupla matrícula, tendo a Polícia Judiciária encontrado drogas no interior da viatura.

O residente da vizinha Região Administrativa de Hong Kong, de 21 anos, foi detido no Terminal Marítimo, tendo admitido que recebeu instruções para vender os estupefacientes em Macau, a troco de um pagamento de três mil patacas.