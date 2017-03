Pequim retirou mais de 12 milhões da pobreza em 2016

A República Popular da China retirou da pobreza 12,4 milhões de pessoas, no ano passado, de acordo com dados oficiais divulgados na terça-feira, parte de uma campanha do Governo para erradicar a pobreza até 2020.

Um total de 43,35 milhões de pessoas continua, no entanto, a viver abaixo do limiar da pobreza, estabelecido pelo Governo chinês em 2.300 yuan anuais, qualquer coisa como 2680 patacas.

O país mais populoso do mundo, com cerca de 1.375 milhões de habitantes, prevê erradicar a pobreza até ao final desta década.

De acordo com o Gabinete Nacional de Estatísticas chinês, em 2016, o rendimento anual per capita nas zonas rurais subiu 8,4 por cento, para 8.452 yuan (9844 patacas).

Um programa liderado pela Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma permitiu ainda transferir 2,49 milhões de residentes de áreas pobres para regiões mais prósperas do país, explicaram na terça-feira as autoridades chinesas.