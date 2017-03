Pequim quer pousar sonda espacial num asteróide

As autoridades chinesas planeiam enviar sondas espaciais para estudar os movimentos de três asteroides e aterrar num deles para recolher amostras, informou ontem a imprensa oficial.

Ji Jianghui, investigador do Observatório Montanha Púrpura, da Academia de Ciências da China, revelou estes planos, com que os cientistas aspiram a conhecer melhor as características dos asteroides e estudar a sua formação e evolução para compreender as origens do sistema solar e da vida na Terra.

“O plano dos especialistas é que uma sonda voe próximo de um asteroide, voe próximo de outro asteroide durante algum tempo e aterre num terceiro, para desenvolver análises de amostras na superfície”, afirmou Ji.