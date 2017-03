Pandas bebés receberam quase dez mil visitantes

Um total de 9930 pessoas deslocaram-se até ao Pavilhão do Panda Gigante, em Coloane, no período de 12 dias – entre 27 de Janeiro a 7 de Fevereiro – em que foram publicamente apresentadas as crias de panda gigante nascidas no Verão passado. Jian Jian e Kang Kang juntaram-se pela primeira vez a Kai Kai e Xin Xin, os orgulhosos progenitores, durante as celebrações do novo ano Lunar do Galo.

Os números foram apresentados ontem num comunicado enviado à imprensa pelo Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM), que também faz um ponto da situação sobre o momento que atravessam os dois rebentos: “Os pandas gigantes bebés Jian Jian e Kang Kang apresentam um bom estado de saúde e os seus braços e pernas estão cada vez mais flexíveis, o que lhes permite manter encontros contínuos com o público após a actividade do Ano Novo Chinês”.

A equipa de criadores, refere o organismo, observou o comportamento dos animais durante alguns dias de exposição pública e concluiu que eles revelaram uma boa adaptação à nova situação, pelo que vão poder continuar a ser visitados todos os domingos, entre as 14h30 e as 16h30.