Março, mês do Brasil no Tap Seac

Entre hoje e o segundo dia do próximo mês, o “Made in Brasil” toma conta do Centro de Exposição dos Produtos Alimentares dos Países de Língua Portuguesa. O espaço acolhe até 2 de Abril uma mostra de produtos alimentares brasileiros, seleccionados pela Câmara de Comércio e Indústria Brasil-China.

Durante um mês, às quintas, sextas e sábados, o organismo vai proporcionar a degustação de produtos como água gaseificada, própolis e mel a quem se dirigir à chamada Casa de Vidro da Praça do Tap Seac. A entidade responsável pela mostra deverá ainda “proporcionar os produtos seleccionados a preço competitivo para promover a cultura alimentar do Brasil” em Macau, lê-se num comunicado enviado às redacções pelo Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau.

Na nota de imprensa, o IPIM sublinha ainda que a Câmara de Comércio e Indústria Brasil-China vai exibir alguns produtos que ainda não se encontram à venda no território. O objectivo da iniciativa passa por encontrar parceiros em Macau que possam promover a comercialização dos produtos no território.

