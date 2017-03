Malásia acusou formalmente as mulheres que mataram Kim

As mulheres vietnamita e indonésia que espalharam o químico VX no rosto de Kim Jong-nam a 13 de Fevereiro foram ontem formalmente acusadas de homicídio. Seul voltou a solicitar esta quarta-feira o reforço das sanções impostas ao regime de Pyongyang.

As duas mulheres que alegadamente assassinaram Kim Jong-nam no Aeroporto Internacional de Kuala Lumpur foram esta quarta-feira formalmente acusadas pela justiça da Malásia do homicídio do meio-irmão do líder da Coreia do Norte, a 13 de Fevereiro.

Siti Aisyah, de 25 anos e nacionalidade indonésia, e Doan Thi Huong, de 28 e oriunda do Vietname, foram ontem presentes a tribunal, em Kuala Lumpur, de onde saíram acusadas de serem as autoras do homicídio de Kim Jong-Nam.

Na terça-feira, o procurador-geral da Malásia já havia revelado que as duas mulheres consideradas suspeitas da morte do meio-irmão do líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, no aeroporto de Kuala Lumpur seriam acusadas de homicídio. Esta acusação implica a pena capital caso sejam condenadas, segundo o mesmo procurador.

Outros dois suspeitos do assassínio de Kim Jong Nam foram também detidos – um cidadão malaio, que foi libertado sob fiança, e um norte-coreano que permanece sob custódia policial.

Entretanto, em Seul, o Presidente em exercício da Coreia do Sul pediu esta quarta-feira o reforço das sanções internacionais à Coreia do Norte por causa do homicídio do irmão do líder norte-coreano, com uma arma química, no Aeroporto Internacional de Kuala Lumpur.

“O recente homicídio de Kim Jong Nam revelou que o regime norte-coreano é verdadeiramente brutal, irresponsável e desumano”, disse o primeiro-ministro e presidente em funções durante um discurso pelo 98.º aniversário do Dia Nacional do Movimento da Independência, considerado como uma das primeiras demonstrações públicas da resistência coreana durante a ocupação japonesa.

“O mundo inteiro está chocado com este acto cometido no aeroporto internacional de um país terceiro com uma arma química proibida pela lei internacional”, afirmou Hwang Kyo-ahn.

O chefe do Governo sul-coreano em funções acrescentou que Seul vai trabalhar com a comunidade internacional para “reforçar as sanções e a pressão sobre a Coreia do Norte”, incluindo através de resoluções da Organização das Nações Unidas.

Na véspera, o ministro sul-coreano dos Negócios Estrangeiros, Yun Byung-se, pediu “medidas extraordinárias” em todos os fóruns internacionais contra a Coreia do Norte, como uma possível suspensão dos seus direitos como membro das Nações Unidas, durante a sua intervenção na Conferência sobre o Desarmamento da ONU, que decorreu em Genebra, na Suiça.