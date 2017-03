Macau e Portugal estreitam cooperação nas áreas da ciência e da tecnologia

O Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia (FDCT) e a Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), de Portugal assinaram em Lisboa um acordo de cooperação conjunta que prevê o financiamento de projectos de investigação e ainda a organização de conferências académicas. A informação foi avançada à emissora em língua chinesa da Rádio Macau pelo presidente do conselho administrativo do FDCT, Frederico Ma Chi Ngai, que acrescentou que o objectivo do acordo é, também, acelerar a cooperação e o intercâmbio académico e de inovação entre os dois territórios.

