“Hóquei em patins não vai morrer”, garante António Aguiar

O Instituto do Desporto decidiu cortar os subsídios atribuídos à Associação de Patinagem de Macau, mas o presidente do organismo, António Aguiar, afirmou, à Rádio Macau, que a modalidade não vai morrer. As declarações do responsável foram prestadas ontem na sequência a decisão tomada pelo organismo liderado por Pun Weng Kun.

“Aconteça o que acontecer, o hóquei em patins não vai morrer”, prometeu o dirigente, afirmando ainda que não compreende a decisão do Instituto do Desporto, uma vez que Macau “não está em crise financeira”.

António Aguiar abordou também a escolha para fazer parte do elenco directivo da Federação Internacional de Desportos sobre Patins, que integra actualmente nove modalidades, entre as quais o hóquei patinado. A nomeação trata-se de um regresso aos quadros dirigentes da organização, uma vez que anteriormente António Aguiar já tinha sido vice-presidente da FIDP.

O papel ganha especial relevo porque além de Macau fazem parte deste núcleo duro, Portugal, Espanha, Itália e Argentina, ou seja as principais potências da modalidade a nível mundial. O mandato tem a validade de quatro anos.

“Se este grupo não conseguir ir avante no desenvolvimento das modalidades, mais ninguém é capaz de o fazer”, disse o dirigente sobre o que apelidou de uma “killer team”.

A tomada de posse está agendada para a próxima semana, a 11 de Março, e vai decorrer na cidade chinesa de Nanjing, que recebe igualmente em Agosto e Setembro o Campeonato do Mundo de Desportos sobre Patins. De acordo com a Rádio Macau, a cerimónia da tomada de posse vai ser presidida pelo italiano Sabatini Aroucu. São esperadas 20 federações no evento.

Este é um evento em que António Aguiar diz que Macau faz questão de estar presente com ou sem financiamento do Instituto do Desporto, nem que para isso os “jogadores e dirigentes tenham que pagar do seu próprio bolso”.