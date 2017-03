Hong Kong: Regina Ip abre mão da candidatura a chefe do Executivo

Carrie Lam, John Tsang e Woo Kwok-hing foram confirmados ontem como candidatos ao cargo de chefe do Executivo da vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong. Regina Ip não conseguiu angariar o apoio necessário junto do comité eleitoral e desistiu da candidatura.

A antiga secretária para a Segurança a vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong, Regina Ip, anunciou ontem que não será candidata no âmbito das eleições para o cargo de chefe do Executivo da antiga colónia britânica, depois de não ter conseguido as necessárias 150 nomeações do comité eleitoral.

Regina Ip disse que não só não conseguiu mais nomeações como perdeu algumas para outros candidatos a chefe do Executivo, depois de alguns membros do comité eleitoral terem mudado de ideias e aberto mão da ideia de lhe concederem apoio.

Qualquer candidato a chefe do Executivo de Hong Kong tem de conseguir o apoio de pelo menos 150 membros do comité eleitoral para concorrer às eleições. Composto por cerca de 1.200 membros, o Comité Eleitoral vai escolher o próximo líder de Hong Kong a 26 de Março.

“Não posso continuar a minha campanha”, disse Regina Ip, segundo o jornal South China Morning Post. A antiga secretária para a Segurança do Executivo da RAEHK foi a primeira mulher a assumir a tutela da segurança, tendo apresentado a sua demissão em Julho de 2003, depois da contestação nas ruas contra uma polémica proposta da lei anti-subversão no território.

A presidente do partido pró-Pequim New People’s Party disse que iria regressar na quinta-feira ao Conselho Legislativo para continuar o seu trabalho de deputada, escreveu a Rádio e Televisão Pública de Hong Kong (RTHK).

Os outros três candidatos – Carrie Lam, John Tsang e Woo Kwok-hing – submeteram as suas nomeações e foram confirmados como candidatos oficiais à eleição para o chefe do Executivo. A antiga número dois do actual governo, Carrie Lam, foi a que conseguiu maior apoio entre os membros do comité eleitoral, tendo visto aprovadas 572 das 579 nomeações que submeteu na terça-feira.

Já as candidaturas de Tsang e de Woo obtiveram o apoio de 160 e de 179 membros do comité eleitoral, respectivamente.

Nos últimos meses houve outros interessados nas eleições, mas que desistiram antes de apresentarem a respectiva candidatura oficial. É o caso de Leung Kwok-hung, o activista e deputado da League of Social Democrats (Liga dos Sociais Democratas), também conhecido por ‘Long Hair’ (cabelo comprido), que no sábado disse que não iria tentar a corrida eleitoral.