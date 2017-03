Ho Chio Meng e a mulher ganharam 10 milhões de patacas com juros

Ausência de levantamentos frequentes na principal conta bancária do arguido gerou dúvidas, mas o ex-Procurador justificou a falta de grandes despesas com o facto de não fumar, nem beber e ter direito à residência oficial. O Ministério Público custeava ainda as despesas feitas por Ho Chio Meng com serviços como a água e o gás.

João Santos Filipe

Ho Chio Meng e a mulher, Chao Sio Fu, ganharam mais de 10 milhões de patacas em juros nas contas pessoais que possuem no Banco da China. O montante diz respeito às operações bancárias conduzidas entre 1998 e 2016 e a questão foi ontem revelada pela defesa do ex-Procurador, no Tribunal de Última Instância, em mais uma sessão do julgamento pelo qual Ho responde por mais de 1500 crimes.

Segundo a versão da defesa, que foi confirmada por Vong Kit Ling, funcionária do banco estatal chinês responsável pelas contas de Ho e da mulher, o ex-Procurador investiu em vários produtos financeiros, como depósitos a prazo, seguros de vida ou compra de várias moedas, como dólares norte-americanos, dólares de Hong Kong, dólares australianos ou yuans.

A discussão dos rendimentos do ex-Procurador foi acompanhada pelos extractos bancários, sendo que Vong Kit Ling afirmou que os números apresentados pertenciam às únicas duas contas que Ho Chio Meng e a mulher tinham naquela entidade bancária em Macau.

Entre os produtos que maiores rendimentos geraram ao casal Ho, estão dois seguros de vida do ex-Procurador: um seguro no valor de 2 milhões que gerou um ganho de 400 mil patacas, em 2015, e outro seguro de vida de 1 milhão de patacas, que gerou um ganho de 200 mil patacas, em 2014.

Ao mesmo tempo, o salários de Ho Chio Meng também foram crescendo. Em 2004, o ex-Procurador recebia cerca de 122 mil patacas por mês, porém em 2011 o salário já tinha subido para as 143 mil patacas.

Vong Kit Ling sublinhou ainda que tinha conhecido Ho Chio Meng em 1996 e que desde então o ex-Procurador tratou dos seus assuntos bancários com ela. Mesmo quando ela mudou para diferentes agências no Banco da China, Ho optou sempre por manter Vong como gestora de conta.

“Não fumo, nem bebo”

No entanto, os montantes discriminados nos extractos das contas bancárias do casal Ho geraram dúvidas ao magistrado Chan Tze Keng, que questionou o facto da maior parte dos movimentos representarem depósitos e só muito pontualmente se verem levantamentos e algumas transferências no valor de um milhão.

Perante estas dúvidas foi o próprio Ho Chio Meng que pediu para esclarecer a questão, dizendo que tinha poucas despesas: “Pode parecer que tenho muitas receitas, mas parte desses depósitos é dinheiro que eu tive de guardar do meu pai, quando ele começou a ficar mais velho e doente. Da minha parte, os depósitos dizem respeito aos salários, subsídios e juros”, começou por dizer.

“As minhas despesas também eram poucas porque tinha residência oficial, por isso não precisava de pagar gás, água, luz e todas essas despesas. Como também não fumo nem bebo, não tenho grandes despesas em Macau. Quando estava na China utilizava as contas bancárias de lá para não ter de pagar o câmbio”, acrescentou.

Sobre as transferências que suscitaram dúvidas ao Ministério Público, Ho Chio Meng explicou que se destinavam a depósitos a prazo e a investimentos semelhantes.