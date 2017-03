Governo abre concurso para atribuição de lojas no Anim’Arte Nam Van

Meia dúzia de lojas da Praça do Lago Nam Van vão ser concessionadas por um período de 48 meses. De acordo com o plano de utilização, os espaços a arrendar incluem quatro lojas culturais e criativas e dois restaurantes. O concurso público respectivo abriu ontem e o prazo para entrega das propostas termina no dia 13 de Abril.

Inaugurado em Junho de 2016, na Praça do Lago Nam Van, o espaço Anim’Arte Nam Van conta já com um café, gaivotas (barcos a pedal), lojas culturais e criativas e feira de artesanato aos fins-de-semana, servindo também como palco para exposições e espectáculos. O local funciona também como plataforma de exibição e venda para entidades e profissionais das indústrias culturais e criativas.

Uma sessão de esclarecimento sobre os concursos públicos será realizada no dia 9 de Março, às 15h, no salão de conferências Confúcio, da Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ), anunciou a Direcção dos Serviços de Turismo (DST) num comunicado de imprensa.