GAES inicia recrutamento para cursos de formação em Cambridge e Coimbra

O Gabinete de Apoio ao Ensino Superior (GAES) dá hoje o pontapé de saída no processo de selecção dos 40 candidatos que se deverão deslocar às Universidades de Cambridge e de Coimbra, entre os dias 30 de Junho e 8 de Julho, para participarem em cursos de formação.

A consulta de informações e a inscrição on-line no “Programa de Formação de Docentes e Investigadores das Instituições do Ensino Superior de Macau” estão já disponíveis na página electrónica do GAES. O programa procura “incentivar e apoiar os docentes e os investigadores das instituições do ensino superior de Macau na aprendizagem contínua, elevar o seu nível de investigação científica e as sua competências profissionais na pedagogia”, pode ler-se numa nota de imprensa emitida pelo gabinete.