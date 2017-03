Executivo espera concluir em Setembro redacção de normas para implementar “cidade sem barreiras”

O vice-presidente do Instituto de Acção Social (IAS), Hon Wai, avançou ontem que o Governo espera concluir, até Setembro, as normas para a construção de equipamentos e instalações desprovidos de barreiras arquitectónicas.

O responsável adiantou ontem à Rádio Macau que, se tudo correr como previsto, em Setembro o Executivo deve poder apresentar uma versão final do documento: “Chegámos à conclusão que existe em Macau uma falta de orientações unificadas para estabelecer regras neste âmbito. Esperamos concluir, até ao final do ano, as ‘normas para a concepção de um design universal e livre de barreiras em Macau’ para correspondermos às necessidades dos cidadãos de Macau e também dos critérios internacionais. Vamos tentar ter já uma versão final em Setembro”, referiu Hon Wai.

O vice-presidente do Instituto de Acção Social salientou ainda que a ideia de criação de uma cidade livre de barreiras não procura servir apenas as pessoas com deficiências motoras, mas adequar também a cidade aos carrinhos de bebés e às malas de viagem, muito utilizadas pelos turistas que visitam o território.