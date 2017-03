Estudo revela que 80 por cento dos residentes tem acesso à Internet

Uma pesquisa conduzida pela Associação de Estudo Internet de Macau concluiu que 80 por cento da população – ou seja, 490 mil pessoas – faz uso regular da Internet. O estudo mostrou também que os residentes gastam, em média, 25 horas semanais em actividades online, revelando um aumento cada vez mais significativo do tempo passado ao telemóvel ou em frente do computador.

De acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, o questionário da associação concluiu ainda que 97 por cento dos inquiridos – um total de mil cidadãos contactados por via telefónica – recorre ao telemóvel para aceder à Internet e que a aplicação móvel mais popular entre a população é a rede social WeChat, utilizada por 91 por cento dos inquiridos. No que respeita às aplicações móveis do Governo, a da Direcção dos Serviços para os Assuntos do Tráfego foi a eleita.

A Associação de Estudo Internet de Macau constatou ainda que a televisão, a Internet e os jornais impressos foram os principais canais utilizados pelos cidadãos para obtenção de informação. Trinta e sete por cento dos questionados afirmou que confiam, principalmente, na televisão, 24 por cento nos jornais impressos e 15 por cento na Internet.

A presidente da associação responsável pelo estudo, Seng I No, disse à Ou Mun Tin Toi que, relativamente à disseminação de informação online, o Governo e organismos relacionados podem melhorar a qualidade da informação de forma a aumentar a sua credibilidade.