David Chow defende que as políticas da indústria do jogo devem estender-se à indústria do turismo

David Chow, o director executivo da Macau Legend Development, disse à emissora em língua chinesa da Rádio Macau que a indústria do turismo deveria ser promovida de acordo com as mesmas regras com que é regulamentada a indústria do jogo

O empresário defendeu que o Governo deve criar boas políticas, de forma a beneficiar a indústria do turismo e tomar a iniciativa de ouvir as opiniões da comunidade. Em declarações à margem de um iniciativa que apadrinhou, David Chow Kam Fei fez a apologia da ideia de que o desenvolvimento do sector do turismo devia ser feito em concertação com a promoção da indústria do jogo.

Na segunda-feira, o grupo Macau Legend Development inaugurou uma nova unidade hoteleira, apetrechada com casino, na Doca dos Pescadores.

