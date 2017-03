Cravar na memória os cenários que se dissipam na Zona Norte de Macau

Trinta postais ilustrados, concebidos pelo artista local Lin Ge, estão desde ontem expostos no Museu de Arte de Macau (MAM). “Viagem Sem Título” é uma exposição que convida o público a revisitar lugares da zona Norte de Macau e a reflectir sobre as alterações de que a cidade foi palco com o passar dos anos.

Lin Ge viajou até aos lugares da sua infância e pintou cenários que, teme, já desapareceram ou estão prestes a desaparecer. Nascido em Macau, o artista contraria, nas suas ilustrações, o desenvolvimento sem freio que se apoderou de toda a cidade, destacando nas suas 30 obras – desde ontem expostas no Museu de Arte de Macau (MAM) – a zona Norte de Macau.

O artista teima em guardar na memória as imagens de uma cidade que tanto desperta estranheza, como familiaridade e recuperou um meio de expressão do passado – o cartão postal – para registar a viagem de revisitação na qual embarcou e que intitulou “Viagem Sem Título.”

Lin Ge traçou uma rota na qual demarcou espaços do quotidiano dos residentes do território que têm por casa a zona Norte de Macau, uma dos rincões de Macau que se destacam pela grande densidade populacional e também pelo contraste entre o novo e o velho: “Entre os anos 1980 e agora, a zona Norte sofreu muitas alterações e, onde anteriormente havia lugares vazios, agora encontramos construções”, disse o ilustrador durante a cerimónia inaugural da exposição.

Essas construções foram um dos elementos que impulsionaram a concepção do projecto. Lin explicou que “as construções não têm emoções, mas provocaram as emoções que originaram esta exposição.” Saudosista, o artista exemplificou com o antigo pavilhão de Mong Ha, demolido há mais de uma década, assumindo que gosta de lembrar os tempos em que era estudante e aquele era um espaço de encontro.

O lápis é o primeiro instrumento a que Lin Ge recorre no processo de criação. Desenha em papel e o resultado passa-o, depois, para suporte digital. Impressas, posteriormente – em cartão com formato de postal – as imagens carregam pensamentos escritos pelo próprio artista, “histórias que qualquer pessoa que viva naqueles lugares consegue perceber”, explicou ao PONTO FINAL. Em “Viagem Sem Título”, o autor quer registar as transformações da cidade, permitindo, assim, que os cenários não sejam esquecidos ou que despertem recordações junto daqueles que visitem a galeria.

Ontem, no Museu de Arte de Macau, Lin Ge não conseguiu dissimular o nervosismo. Esta é a primeira exposição individual do jovem que se apresenta, umas vezes, como artista e, outras, como um crítico: para além de ilustrar, é autor de textos publicados em vários jornais e revistas de Macau.

“Viagem Sem Título” insere-se na “Montra de Artes de Macau”, uma iniciativa do MAM promovida desde 2012 e que pretende incentivar a criação artística e promover o desenvolvimento da arte contemporânea local. Anteriormente, Lin Ge – licenciado em Design pelo Instituto Politécnico de Macau – já apresentou os seus trabalhos em exposições como “Novos Artistas das 4 Regiões dos Dois Lados do Estreito de Taiwan” (2009), na exposição de ilustrações “Andar com Livros Ilustrados” (2013) e na “Arte da Ilustração Macau x São Francisco” (2016).

A mostra, cujo discurso de apresentação foi proferido por Ung Vai Meng, antigo presidente do Instituto Cultural, prolonga-se até ao dia 14 de Maio e pode ser visitada das 10h às 19h. A entrada é livre. J.F.