Correios vão exigir compensação “não monetária” à CTM

Em causa estão as conclusões do relatório do Comissariado de Auditoria divulgado esta semana. A CTM terá recebido 422 mil patacas de forma irregular, resultantes da instalação de dispositivos que não exigiram um esforço financeiro tão avultado.

A Companhia de Telecomunicações de Macau (CTM) recebeu de forma indevida 422 mil patacas por dispositivos de acesso à Internet que nunca chegaram a ser instalados ou que implicaram uma despesa inferior à assumida pelo Governo.

O montante foi ontem avançado à imprensa pela Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações, na sequência do relatório do Comissariado de Auditoria que identificou uma série de problemas e de limitações na forma como concebida e instalada a rede WiFi-Go.

Ontem, à margem da cerimónia do 133.o aniversário dos Correios, Derby Lau revelou que o organismo que lidera vai procurar obter junto da CTM uma compensação de natureza “não monetária” pela verba paga de forma irregular à empresa.

A forma como o Governo deve ser ressarcido ainda não está definida, mas poderá passar por assegurar que a Companhia de Telecomunicações de Macau preste serviços adicionais de mão de obra aos seus clientes: “Vamos lutar para que a CTM nos compense. Mas não tenho a certeza de que podemos garantir isso. Vamos tentar”, referiu Derby Lau aos jornalistas, em declarações divulgadas pela Rádio Macau.

Entre as criticas mais flagrantes feitas pelo Comissariado de Auditoria está o facto de o Governo ter pago equipamentos que nunca chegaram a ser instalados.

Duas dezenas e meia de dispositivos de acesso à Internet nunca chegaram a ser instalados nos locais aos quais estavam destinados, mas Derby Lau iliba a CTM de eventuais responsabilidades: “Alguém não deixou. Porque era um obstáculo a lojas ou qualquer coisa”, sublinhou a directora dos Serviços de Correios e Telecomunicações.

A responsável lembrou que, entretanto, as regras de adjudicação mudaram e que o novo contrato de atribuição de serviços permite que factores como os preços e o número de dispositivos adquiridos possam sofrer alterações.

Derby Lau reiterou que o organismo que dirige vai acatar as conclusões do Comissariado de Auditoria e trabalhar para promover melhorias no sistema Wi-Fi Go. A directora dos Serviços de Correios e Telecomunicações reconhece que a qualidade do acesso à rede pública de Internet é insatisfatório em muitas zonas do território: “No ano passado, contratámos uma empresa de auditoria. Fizemos uma auditoria de segurança e um stress test. Nos relatórios, foram feitas sugestões ao desempenho do WiFi Go sobre a velocidade e a dificuldade de ligação”, adiantou a director dos Serviços de Correios e Telecomunicações.

Depois do puxão de orelhas do Comissariado de Auditoria, a Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações diz que aprendeu a lição. Derby Lau garantiu ontem que o sistema vai ser alvo de uma actualização geral, com vários dos dispositivos que servem a rede pública de internet sem fios a serem “modificados”.

Ontem ainda, a Directora dos Serviços de Correios e Telecomunicações revelou que o organismo que dirige se prepara para expandir a rede de estações postais do território, com a abertura de duas novas infra-estruturas, uma no Fai Chi Kei e a outra no Terminal Marítimo do Pac On.