Coreia do Sul: Exportações cresceram ao ritmo mais rápido desde 2011

A Coreia do Sul registou um superavit comercial de 7.200 milhões de dólares em Fevereiro, graças ao maior aumento das exportações desde 2011, impulsionado pelo crescimento da procura, indicam dados oficiais ontem divulgados.

Além disso, Fevereiro marcou o 61.º mês de saldo positivo da balança comercial da quarta maior economia asiática.

As exportações da Coreia do Sul totalizaram em fevereiro 43.200 milhões de dólares– mais 20,2 por cento em termos anuais homólogos –, enquanto as importações cresceram 23,3 por cento para 36.100 milhões de dólares, segundo o Ministério do Comércio, Indústria e Energia.

Foi a primeira vez desde 2011 que as exportações sul-coreanas cresceram percentualmente dois dígitos durante dois meses consecutivos. Esta evolução deve-se sobretudo ao aumento dos preços do petróleo e à recuperação do comércio global, assinalou o Ministério do Comércio, Indústria e Energia.

Além disso, as vendas ao exterior de semicondutores continuaram a subir, alcançando um novo volume recorde.

Os dados mostram ainda que as exportações para a China – principal parceiro comercial de Seul – cresceram pelo quarto mês consecutivo.