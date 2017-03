Conflitos étnicos no Myanmar fizeram mais de cem mortos

Mais de uma centena de pessoas morreram na Birmânia na sequência da ofensiva lançada por várias guerrilhas de minorias étnicas no final do ano passado no nordeste do país contra posições do exército, informam ontem os ‘media’ locais.

Segundo o portal Irrawaddy, o general do exército birmanês Mya Tun Oo afirmou, em conferência de imprensa, que entre as vítimas dos confrontos figuram 74 soldados, 15 polícias, 13 paramilitares e 13 civis.

O mesmo general indicou ainda que encontraram corpos de 45 guerrilheiros quando concluíram, em Dezembro, a ofensiva militar que provocou cerca de 20 mil deslocados.

Os combates tiveram início a 20 de Novembro em Muse, Kutkai e Mong Ko, no estado Shan, perto da fronteira com a República Popular da China e ao longo da principal estrada que liga os dois países.

Na ofensiva da chamada aliança do norte participaram rebeldes do Exército da Independência Kachin, o Exército de Libertação Nacional Ta’ang, o Exército Arakan e o Exército da Aliança Democrática Nacional de Myanmar da minoria kokang.

As guerrilhas denunciaram os ataques lançados anteriormente pelo exército para justificar a ofensiva, que obrigou os militares birmaneses a retirarem-se de várias posições antes de as recuperarem semanas depois numa contra-ofensiva que incluiu bombardeamentos aéreos.

O anúncio do balanço de vítimas por parte do exército da Birmânia teve lugar dias depois de sete guerrilhas, incluindo as quatro da aliança e a da minoria wa – a maior do país – terem exigido alterações no plano de paz do Governo antes de o assinarem.

As guerrilhas pedem a assinatura de um novo cessar-fogo, a formação de uma união federal e o fim das operações militares do exército birmanês nas zonas das minorias étnicas.

O Governo da Birmânia, liderado de facto pela Nobel da Paz Aung San Suu Kyi, pretende organizar, no final de Março, uma conferência para firmar a paz com as minorias étnicas de modo a pôr termo a um conflito civil de mais de seis décadas.

O Governo da Birmânia reuniu, em Agosto do ano passado, 18 das 21 guerrilhas do país numa conferência de paz, para a qual não foram convidados os ta’ang nem os kokang, a qual acabou com declarações de boas intenções, mas sem grandes acordos.

Esse diálogo não travou a ofensiva na zona então levado a cabo pelo exército birmanês, ao qual a Constituição concede amplos poderes, incluindo os ministérios da Defesa, Interior e Fronteiras, e poder de veto no parlamento.