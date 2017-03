Concurso público para construção do Instituto de Enfermagem do Hospital das Ilhas foi ontem lançado

Foi lançado ontem o concurso público relativo à construção do edifício do Instituto de Enfermagem, um dos organismos que deverão integrar o futuro Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas.

De acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, o Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-Estruturas (GDI) recebeu 11 candidaturas para um projecto que prevê um período máximo de construção de 850 dias. As obras, assinala o GDI, deverão ter início ainda no primeiro semestre deste ano.

A estrutura, que integrará o futuro Hospital das Ilhas, cobre uma área de cerca de 3 mil metros quadrados, com 16 andares à superfície e três andares subterrâneos. A empreitada prevê a construção de parques de estacionamento, escritórios e dormitórios.

O Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-Estruturas esclareceu ainda que os trabalhos de fundação do Instituto de Enfermagem estão concluídos, incluindo agora a fase de construção a escavação da cave e os trabalhos de super-estrutura. O organismo exige que o trabalho de construção desde a cave até ao nível do solo seja de 380 dias e que desde o piso térreo até ao telhado, não vá além dos 200 dias.

