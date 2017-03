Conclusão da autópsia a Kim Jong-nam é “absurda”, diz Pyongyang

A Coreia do Norte qualificou ontem de “absurda” a conclusão da Malásia de que o meio-irmão do líder norte-coreano Kim Jong-nam, sempre referido pelo regime como “Kim Chol, cidadão com passaporte diplomático”, foi morto com veneno VX.

A agência oficial norte-coreana KCNA escreveu ontem que a alegação, no relatório da autópsia, de que pequenas quantidades do veneno extremamente tóxico foram detectadas no cadáver é “um absurdo” a que falta “rigor científico e coerência lógica”.

Um homem com um passaporte em nome de Kim Chol foi atacado por duas mulheres no aeroporto internacional de Kuala Lumpur, a 13 de Fevereiro, morrendo a caminho do hospital. A partir da análise das impressões digitais, a Coreia do Sul e a Malásia identificaram-no três dias depois como Kim Jong-nam, filho primogénito do ditador norte-coreano Kim Jong-Il (1941-2011) e meio-irmão do actual líder, Kim Jong-un.

O texto da agência foi divulgado horas depois de as duas mulheres suspeitas do ataque serem formalmente acusadas de homicídio na Malásia.

Siti Aisyah, de 25 anos e nacionalidade indonésia, e Doan Thi Huong, de 28 e oriunda do Vietname, podem ser condenadas à pena capital se forem consideradas culpadas.