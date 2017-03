Uma delegação do Fórum de Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa esteve durante a última semana em Pequim. A comitiva, liderada pelo Secretária-Geral do organismo, Xu Yingzhen, esteve reunida com os embaixadores dos países lusófonos acreditados junto do Governo Central. A delegação visitou ainda o Ministério do Comércio e o Conselho para a Promoção do Comércio Internacional da China.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...