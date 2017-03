Comissão Eleitoral e CCAC criam linha para denúncia de irregularidades

Do encontro que ontem decorreu entre a Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa (CAEAL) e o Comissariado Contra a Corrupção (CCAC) resultou a decisão de criar uma linha telefónica para que a população possa denunciar alegadas irregularidades ocorridas durante a campanha eleitoral. Os dois organismos anunciaram ainda um mecanismo de reforço da comunicação e procederam à divisão de tarefas para as próximas legislativas.

Sílvia Gonçalves

A Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa (CAEAL) reuniu ontem com o Comissariado Contra a Corrupção (CCAC) a propósito das eleições para o hemiciclo. Os dois organismos decidiram criar uma linha telefónica para permitir ao público a denúncia de irregularidades ocorridas durante a campanha eleitoral. Comissão e Comissariado anunciaram ainda a criação de um mecanismo de cooperação e comunicação estreita, reforçando a troca de informações sempre que ocorram infracções durante o processo eleitoral. Na reunião de ontem as duas entidades procederam também a uma divisão de trabalhos, numa estratégia que envolve ainda as forças de segurança pública.

“Depois de iniciar alguns procedimentos eleitorais, nós vamos entrar em comunicação para qualquer irregularidade que aconteça nas eleições, vamos trocar informações. E sempre que forem detectadas algumas irregularidades, nós vamos entrar numa comunicação estreita com base nesse mecanismo”, começou por explicar Tong Hio Fong, em declarações à imprensa.

O magistrado, que preside à Comissão dos Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa, referiu ainda a divisão de trabalho entre os diferentes organismos, também abordada no encontro de ontem: “Considerando também o disposto na lei eleitoral, alguém que cometa uma infracção ou que viole a lei, as entidades competentes, tanto a comissão, o CCAC, como o Corpo de Polícia de Segurança Pública [CPSP], também têm o dever de acompanhar esses casos. E a comissão e o CCAC debruçaram-se nesta reunião sobre a divisão dos trabalhos”, adianta.

O presidente da CAEAL assumiu que “a parte mais marcante desta reunião” foi o consenso alcançado entre os dois organismos “para evitar a repetição nos recursos despendidos para a população”. Ou seja, entendem a Comissão e o Comissariado “ter condições para abrir uma linha para denúncias”. Tong Hio Fong detalhou os propósitos do novo mecanismo: “Iremos fornecer uma linha uniformizada para denúncia, para assim facilitar à população o denunciar de qualquer irregularidade. Basta uma linha para a população ligar e o CCAC, a entidade competente, vai atender logo para lidar com o caso e acompanhar o caso”.

Também presente no encontro, André Cheong salientou o estreitar do diálogo entre os dois organismos: “A estreita comunicação entre a comissão e o CCAC irá promover o combate de qualquer irregularidade ou ilegalidade nas eleições. Iremos criar um mecanismo de cooperação e comunicação estreita, atempadamente”.

O responsável pelo Comissariado Contra a Corrupção também sublinhou a importância de proceder a uma boa divisão das tarefas a distribuir pelos diferentes organismos: “O CCAC irá entrar em comunicação com as entidades de execução da lei – tanto o CPSP como a Polícia Judiciária – para fazer uma boa divisão do trabalho e distinguir quais as irregularidades detectadas nas eleições”. Entende o comissário que com “uma clara divisão do trabalho” é possível “reforçar a cooperação”, de modo a que “tudo possa ser justo e claro nestas eleições”.

O responsável deixou também a sua posição sobre a criação de uma linha telefónica para denúncias. “Nós também discutimos concretamente com a comissão um meio de denúncia. Facilita à população fazer esta denúncia ou queixa, para qualquer irregularidade que aconteça durante as eleições”.

André Cheong explicou ainda que, nesta fase, o trabalho dos dois organismos “está focalizado em dois pontos: o primeiro ponto é o trabalho focado na propaganda eleitoral, porque envolve certas regras e regulamentos que se destinam a forçar a justiça e também a integridade das eleições”, através da sensibilização da população.

Num segundo ponto, CAEAL e CCAC vão dar prioridade à “execução da lei”: “Nós temos que comunicar com a comissão a propósito de como executar e aplicar essa nova lei. E com base nesse guia de trabalho, dar a conhecer à população e aos candidatos, para cumprirem a lei”, explicou.