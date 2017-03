Cinema, fotografia e novidades editoriais. Março é um mês em cheio na Creative Macau

A projecção de filmes, o lançamento de um livro e uma exposição de fotografia. Em Março há iniciativas para todos os gostos na Creative Macau. O organismo vai começar a receber também este mês os trabalhos candidatos à edição de 2017 do festival de curtas-metragens e audiovisual Sound and Image Challenge.

Março é um mês em cheio para a Creative Macau. O arranque do processo de candidatura ao festival internacional de curtas-metragens e audiovisual Sound and Image Challenge, a projecção de filmes, o lançamento de um livro e uma exposição de fotografia são algumas das iniciativas que integram o programa de actividades que a Creative Macau preparou para este mês. A programação, diversificada e direccionada para vários tipos de público, resulta do estreitamento da colaboração com artistas e organizações que vêm no Centro a plataforma para a divulgação dos seus projectos artísticos.

A próxima semana arranca com a estreia de um projecto de colaboração entre a Creative Macau e a organização do Festival Irlandês de Hong Kong e Macau. Na galeria do centro, serão projectadas películas de animação irlandesas criadas por Moe Honan e por Steve Woods, dois dos mais conceituados nomes do cinema de animação irlandês. Para além da projecção dos filmes, o organismo vai ser ainda palco de uma sessão de intercâmbio com os espectadores e de um workshop, conduzido por Honan e Woods, dirigido aos estudantes do território.

Lúcia Lemos, coordenadora do Centro de Indústrias Criativas – Creative Macau, defendeu, em declarações ao PONTO FINAL, que “faz todo o sentido o centro fomentar este tipo de cooperação” uma vez que a ideia vai ao encontro do maior evento realizado pelo organismo, o Sound and Image Challenge.

“Nós estamos interessados no festival que é o nosso evento maior – digamos – e queremos a colaboração de muita gente, queremos parcerias, não só das entidades locais mas internacionais também. (…) Esta cooperação é, naturalmente, pontual, mas pode ser que seja o princípio de qualquer coisa para que a gente possa, eventualmente, colaborar mais estreitamente”, admite.

A submissão dos trabalhos para o festival internacional de curtas-metragens e audiovisual deste ano pode ser feita a partir do dia 16. Lúcia Lemos explicou que as candidaturas da categoria de curta-metragem prolongam-se até ao dia 16 de Junho, enquanto que os candidatos da categoria de audiovisual têm até ao dia 20 de Agosto para apresentar as respectivas propostas.

“Mak, o Dragão Amigo da Cidade” é uma série de livros de histórias infantis ilustradas auto-publicada por Bernardette Ubogan Terra, que contou com a ilustração da peruana Natsumi Agrada Kurisaki. A obra vai ser lançada no dia 10 e a Creative Macau disponibilizou o espaço para a apresentação do projecto que pretende “transmitir a cultura, as tradições e outras características de Macau”: “Estamos abertos a estas iniciativas”, reiterou a coordenadora do Centro.

No final do Março, será a vez da fotografia conceptual se instalar a título temporário no Centro de Indústrias Criativas. Ieong Man Pan, um jovem artista que nasceu e cresceu em Macau, vai expor as suas obras mais recentes.

Ainda em processo de preparação, a exposição intitula-se “99999 by Ieong Man Pan” e a fotografia é “conceptual, não é de pessoas, mas de coisas abstractas. Uma abstracção do olhar ou da imaginação”, explica Lúcia Lemos. O fotógrafo já mostrou os seus trabalhos em lugares como o Regency Art Hotel e no âmbito da exposição anual do Salão de Outono, na Fundação Oriente. J.F.