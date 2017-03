António C. Júnior nomeado para Conselho do Património Cultural

O criativo António Conceição Júnior foi nomeado membro do Conselho do Património Cultural por um período de três anos. Em declarações ao PONTO FINAL, após a publicação em Boletim Oficial do despacho de nomeação, o artista manifestou a sua satisfação pela oportunidade de desempenhar o papel que terá em mãos a partir da próxima segunda-feira.

Tendo actuado na área da cultura nos últimos 40 anos, com uma obra multidisciplinar que vai da moda à fotografia, passando pela banda desenhada ou mesmo pela concepção e fabrico de espadas, António Conceição Júnior mostrou-se ainda assim algo surpreendido com a notícia. “Fico muito honrado por esta nomeação, na medida que é público que levo uma vida ‘low profile’ e, como tal, não estava à espera”, confidenciou.

Relativamente aos princípios que irão pautar a sua actuação no Conselho do Património Cultural, o criativo adianta que irá actuar, nomeadamente, no sentido de promover acções de pedagogia junto da população. “Sabendo-se que o Conselho do Património não tem um parecer vinculativo, gostaria de estimular didacticamente as vantagens da preservação e da autenticidade integradas num outro contexto que seria, por exemplo, o das Indústrias Culturais. Isto é, enquanto o Conselho do Património tem apenas funções consultivas, essas poderiam centrar-se a meu ver, em cooperação com o Instituto Cultural, numa educação para o Património”, refere. Conceição Júnior considera que “há muito trabalho já feito”, mas que haverá ainda que “aprofundar e detalhar mais as regras de conservação”.

Composto por 14 membros no total, o Conselho do Património Cultural passa a contar com seis novos membros, incluindo também Guilherme Ung Vai Meng, ex-presidente do Instituto Cultural. Entre os oito membros reconduzidos, destaque para a renovação do mandato do arquitecto Carlos Marreiros.