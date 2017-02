Trump e as minorias: O Presidente dos Estados Unidos, Donald J. Trump, recebeu na Sala Oval da Casa Branca, em Washington, representantes das Universidades Tradicionalmente Negras (HBCU, na sigla em inglês), instituições de ensino superior estabelecidas no país antes de 1964 com a intenção de servir particularmente a comunidade negra. Aude Guerrucci/EPA

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...