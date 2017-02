Tribunal nega libertação de arguidos do caso conexo ao de Ho Chio Meng

O Tribunal de Segunda Instância (TSI) negou o pedido de libertação dos empresários Mak Im Tai e Wong Kuok Wai, que são arguidos no processo conexo ao de Ho Chio Meng. A notícia foi avançada ontem pela Rádio Macau, que cita o advogado dos dois arguidos, Pedro Leal.

Os dois empresários são os únicos que estão em prisão preventiva num total de 9 envolvidos, sendo que quatro estão em fuga. A medida de coacção foi adoptada porque os dois tentaram, alegadamente, combinar o depoimento com Ho Chio Meng, durante a fase de inquérito.

No recurso que apresentou contra a prisão preventiva, Pedro Leal alegou violação do princípio da igualdade e defendeu que deixou de haver motivos para a medida de coacção continuar a ser aplicada.

A decisão do Tribunal de Segunda Instância foi tomada com um voto vencido do juiz Dias Azedo.