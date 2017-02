Tashi Norbu: “A censura é muito poderosa”

Aconselhado a não vir para Macau, Tashi Norbu apressou-se a apanhar um avião para sair de Hong Kong. Ontem, quando falou com o PONTO FINAL, ia na estrada, a caminho de Dharamsala [na Índia, onde se encontra a residência do Dalai Lama e o Governo tibetano no exílio] para celebrar a entrada no Ano Novo Tibetano do Galo de Fogo. Numa entrevista em que respondeu às perguntas do PONTO FINAL através de mensagens de áudio, o artista plástico explicou a polémica em que se viu envolvido e o que virá a seguir, falou da sua arte, e lançou um apelo em nome da liberdade de todos os artistas. O PONTO FINAL publica a primeira entrevista de Norbu depois de ter sido aconselhado a não entrar na RAEM.

Fotografia: Cláudia Aranda

Rodrigo de Matos

– Como é que foi que lhe disseram que não podia entrar em Macau?

TN – Estava na zona de segurança do terminal marítimo de Hong Kong, pronto para comprar o bilhete para Macau e estava em contacto directo com a galeria de Macau, que me ia dando as indicações de como tudo se estava a processar. Há um mês que já sabia que ia ser alvo de alguma censura e que ia haver restrições ao que eu poderia ou não pintar em Macau: nada que tivesse figuras budistas, que é basicamente o que eu faço. Disseram-me que eu podia pintar, por exemplo, um galo, por causa do Ano Novo Chinês. Isso não fez muito sentido para mim. Pintar um galo!? Mas, pronto, concordei, porque achei que seria um desafio para mim ver como é que poderia fazer alguma coisa com sentido nesses moldes. Fui surpreendido, no entanto, quando me disseram que afinal já não podia pintar nem isso, porque o galo pareceria uma referência à China e um tibetano não podia pintar tal coisa. Pensei para comigo mesmo que isso não tinha qualquer sentido e fiquei sem saber o que fazer.

– Foi por pouco, então, que não entrou no ferry para Macau?

TN – Sim, estava já prestes a comprar o bilhete e tudo. O Simon [Lam], da galeria [Iao Hin] em Macau, esteve todo o tempo conectado comigo por telefone, enquanto se movimentava em Macau para tentar saber se eu podia entrar ou não. Porque tínhamos tido um sinal um mês antes, quando vieram dizer que eu não estaria autorizado a pintar budas nem nada com imagens budistas. Decidimos, por isso, que eu ia pintar somente o galo de fogo. No último momento, quando estava prestes a embarcar, recebi a mensagem do Simon, a dizer: “Tashi, urgente! Não podes vir. Um oficial da polícia ligou-nos a dizer que estavas na ‘lista negra’ de Macau”. Fiquei assustado porque parece que a polícia disse que, se eu entrasse em Macau, seria detido e mandado de volta a Hong Kong ou mesmo deportado para a Holanda. Eu já estava meio apreensivo porque, da última vez que fui a Macau, fiquei retido durante duas horas. Em Hong Kong, nunca tive problemas, mas em Macau foi sempre muito complicado. Também, tinha ouvido já muitas histórias e não queria arriscar muito.

– O que fez a seguir?

TN – Tentei apanhar o primeiro voo para sair [de Hong Kong] também o mais depressa possível. E consegui fazê-lo. Fico triste pelo facto da minha arte ter sido proibida de ser exposta. Isso é muito, muito triste. Em Macau, isso está arrumado. Tiveram de armazenar todos os meus quadros, que não podem mais ser expostos. Não foi nada bonito e teve custos. As passagens de avião, reservas de hotel, transporte das obras, tudo isso custou-nos muito, à galeria e a mim próprio. São grandes investimentos.

– Havia razão para tanto? O que é que há assim de tão assustador nos seus quadros?

TN – Não é justo. Não considero que a essência dos meus quadros seja de índole política. Apenas pinto o que é a minha cultura. E só porque sou tibetano, interditam-me. Acho muito injusto não me deixarem mostrar a minha arte em Macau e proibirem-me de entrar para sempre. A minha arte sai-me puramente do coração e não tem motivação políticas, caso contrário eu assumiria isso. Claro que pode haver impressões da cultura artística tibetana, mas isso sou eu próprio. Não posso fingir ou mudar o que sou para assumir outra forma de expressão. Isso não seria eu. Ou seja, o que o Governo de Macau está a dizer é que ser autêntico é completamente errado. Mas como pode isso ser errado? Realmente, custa-me a perceber porque é que não queriam que eu pintasse figuras religiosas ou impressões tibetanas, e depois vieram dizer que eu não podia usar trajes de monge. O que aliás é ridículo, porque nunca foi o que eu usei. Visto roupa fina de algodão sempre, como as que usamos na Europa. Para mim, o branco é ideal porque, no espaço da galeria, as cores da minha arte saltam para o olhar do público em vez de se concentrarem em mim próprio. Por isso, quando pinto ao vivo, visto-me de branco de propósito para que o público veja a minha arte em primeiro lugar.

– Que consequências é que todo este episódio irá trazer para si?

TN – Agora, sem saber bem como, estou numa lista negra. E a seguir, certamente o mesmo se vai passar comigo em Hong Kong. A imprensa de Hong Kong está a pegar na minha história. A princípio, pensei em não colaborar com os jornalistas, para não sofrer as consequências, assumir uma postura “low profile” para proteger a minha arte. Mas para quê? Pensei que seria muito egoísta fazê-lo. A censura é muito poderosa. É preciso pensar nas gerações do futuro. Em nome da arte. A arte precisa de liberdade para se expressar. A liberdade de expressão, liberdade para pintar, não existem aí. Não estou nada contente pelo que aconteceu. Mas tenho de estar aliviado por ter escapado desta vez. Ouvi histórias muito estranhas que se terão passado e estava muito assustado em Hong Kong.

– É a liberdade de pensamento que está em causa?

TN – Esta voz tem de ser ouvida, em nome de todos os artistas. Se hoje eu sou banido, amanhã talvez sejas tu. Talvez não te deixem mais escrever sobre arte. Vão dizer-te: “Só podes escrever sobre coisas que sejam boas para nós”. Isso é completamente errado. Tens de escrever sobre o que é real, sobre o que é novo, original e autêntico. Não podes escrever sem honestidade. Na China, não se pode ser honesto, a honestidade é um crime. Isso é irónico. É como ir para a cadeia por fazer o bem. Não há religião, filosofia ou crença que apregoe isso, que seja errado ser verdadeiro. Nunca vi nenhum ideologia dizer que a honestidade é um crime. Não foi assim que aprendi. Para mim, a honestidade sempre foi a melhor política, como aprendi na minha educação budista, que não é mais permitida. Vamos parar por aqui, senão fico ainda mais triste …

– Mas foi mesmo proibido de entrar em Macau para sempre? E em Hong Kong?

TN – Sim, estou na lista negra. Quer dizer que, se eu tentar entrar, provavelmente serei detido. Sendo essa a minha situação em Macau, o mais provável é que em breve o mesmo aconteça em Hong Kong também.

– Mas não se sente nas artes um movimento de maior abertura na China?

TN – Jamais pensaria fazer nenhum evento como este [de Macau] em Pequim, por exemplo. Não há qualquer forma de fazê-lo em nenhum lugar sob administração chinesa e agora ainda menos. Exposições de arte em Xangai, ou a Art Basel [em Hong Kong], por exemplo. Ficarei excluído de todos esses eventos. Isso é um atentado aos meus direitos enquanto artista. Em Hong Kong, em teoria, poderei expor, mesmo que venha a não poder entrar ali pessoalmente. Mas não sei se alguma galeria se vai atrever a ter os meus trabalhos expostos publicamente. A minha arte é mais do que objectos. É uma linguagem, uma expressão que merecia ser ouvida pelas pessoas. Há galerias e coleccionadores que têm quadros meus, mas acho uma pena se alguns grandes coleccionadores apenas mantiverem a minha arte em casa ou guardada nos seus armazéns. A arte precisa ser partilhada, vista pelo público. Ela provoca e incita um movimento no cérebro das pessoas. Não sei nem se devo usar a palavra “movimento”, para não dizerem outra vez que estou a fazer política. O que é certo é que a sociedade precisa de se actualizar, precisa de mudar. A ideologia precisa ser iluminada. A arte só pode ajudar a que isso aconteça. Escritores, pintores, escultores, músicos, todos os artistas precisam ser expostos e mostrados às pessoas, para que as coisas possam mudar na sociedade.