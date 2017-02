Três gerações da cena musical taiwanesa vão estar em Macau para um concerto que congrega os géneros rock, pop-rock e contemporâneo. “Back in Time Concert” reúne o trio “Power Station”, a banda F.I.R e a artista Yoga Lin, que apresentarão os seus temas mais conhecidos. O concerto está agendado para o dia 1 de Abril, pelas 20h, no Cotai Arena e o preço dos bilhetes varia entre as 280 e as 1280 patacas.

