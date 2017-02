Representações diplomáticas vão competir nos Barcos Dragão

A edição de 2017 da Regata Internacional de Barcos Dragão de Macau disputa-se este ano mais cedo e tem as selecções da Indonésia, dos Estados Unidos da América e da Tailândia como convidadas de honra.

A prova, que se disputa a 27, 28 e 30 de Maio, foi ontem apresentada em conferência de imprensa realizada na sede do Instituto do Desporto. Pun Weng Kun, presidente do organismo, deu a conhecer as novidades do certame e a maior é mesmo a inclusão de uma regata por convites em pequenas embarcações destinada a algumas das representações diplomáticas sedeadas no território ou na vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong.

Em declarações à emissora em língua chinesa da Rádio Macau, Pun Weng Kun defendeu ainda a ideia de que as Regatas Internacionais de Barcos Dragão vão continuar a dar o mote à constituição de sinergias, nomeadamente de natureza artística e cultural. Durante o fim-de-semana do evento, a zona do Centro Náutico da Praia Grande vai receber performances artísticas com o propósito de reforçar o interesse turístico da mais tradicional das competições desportivas disputadas no território.