Pequim cria incentivos à natalidade

A República Popular da China estuda atribuir incentivos financeiros aos casais que tenham um segundo filho para estimular a natalidade, mais de um ano depois do fim da chamada política de filho único, informou ontem a imprensa oficial do Continente.

As autoridades chinesas consideram adoptar medidas de apoio, como recompensas e subsídios, para os casais que optem por ter uma segunda criança, avançou o vice-ministro da Comissão Nacional de Saúde e Planificação Familiar, Wang Peian, citado pelo jornal China Daily.

Em 2016, o primeiro ano desde 1980 em que todos os casais chineses foram autorizados a ter um segundo filho, a China registou 17,8 milhões de nascimentos, um aumento de 1,3 milhões face ao ano anterior.

O número “cumpriu plenamente com as expectativas”, assinalou Wang, ressalvando que “ainda assim, existem barreiras que devem ser abordadas”, sendo que muitos casais optam por ter só um filho devido a motivos económicos.

A China, nação mais populosa do mundo com 1.375 milhões de habitantes, aboliu no início de 2016 a política de “um casal, um filho”, pondo fim a um rígido controlo da natalidade que durava desde 1980.

Dados oficiais anunciados antes do fim daquela política revelavam que, em 2050, um terço da população chinesa terá 60 ou mais anos e haverá menos trabalhadores para sustentar cada reformado.