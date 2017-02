Um funcionário do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais foi ontem hospitalizado, depois de ter sofrido um acidente de motociclo na Avenida do Almirante Lacerda, nas imediações da intersecção com a Rua de João de Araújo.

Na origem do acidente terá estado, de acordo com o Corpo de Bombeiros, um automobilista que estacionou na faixa de rodagem e abriu a porta do carro em que seguia sem se inteirar primeiro se a via estava desimpedida.