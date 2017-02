Lucros da Galaxy Entertainment subiram 51 por cento em 2016

A Galaxy Entertainment anunciou esta terça-feira lucros de 6,3 mil milhões de dólares de Hong Kong relativos ao exercício fiscal de 2016, mais 51 por cento face a 2015.

As receitas de jogo do grupo cifraram-se em 52,8 mil milhões de dólares de Hong Kong, mais 4 por cento em termos anuais homólogos, segundo o comunicado da empresa.

O EBITDA ajustado – lucros antes de impostos, amortizações e depreciações – aumentou 18 por cento para 10,3 mil milhões de dólares de Hong Kong, explicou em comunicado a operadora de jogo.

“A médio e longo prazo temos uma perspectiva positiva sobre Macau e estamos confiantes de que Macau irá transformar-se num centro mundial de turismo e lazer como previsto pelo governo e estamos satisfeitos por sermos capazes de o apoiar a sua visão de liderança”, afirmou o presidente do Galaxy Entertainment, Lui Che Woo.

No último trimestre de 2016, as receitas de jogo do grupo aumentaram 7 por cento em termos anuais para 13,3 mil milhões de dólares de Hong Kong, com as receitas do segmento de massas a aumentarem 15 por cento para 5,6 mil milhões de dólares de Hong Kong e as receitas VIP a apresentarem um aumento de 3 por cento para 7,2 mil milhões de dólares de Hong Kong.

A Galaxy prevê iniciar a construção da terceira e quarta fase da expansão do Galaxy Macau no final do primeiro trimestre ou início do segundo, com foco nas actividades extrajogo, e dirigidas principalmente para o sector MICE (reuniões, convenções e exposições), entretenimento e espaços para as famílias.

No comunicado, a operadora remete para mais tarde detalhes sobre o ‘resort’ integrado a construir em 2,7 quilómetros quadrados na Ilha da Montanha, território adjacente a Macau, já no interior da China, um projecto que não contempla a componente de jogo.

Além disso, refere que está considerar oportunidades nos mercados estrangeiros, incluindo o Japão. O grupo, recorde-se, opera seis dos 38 casinos de Macau.

Os casinos de Macau fecharam 2016 com receitas de 223.210 milhões de patacas, uma queda de 3,3 por cento face ao cômputo do ano anterior.

Este foi o terceiro ano consecutivo de queda das receitas dos casinos, mas a parte final do ano mostrou sinais de recuperação da indústria que constitui o principal motor da economia de Macau, com Janeiro a marcar o sexto mês consecutivo de subida das receitas em termos anuais homólogos.

A Galaxy Entertainment anunciou esta terça-feira lucros de 6,3 mil milhões de dólares de Hong Kong relativos ao exercício fiscal de 2016, mais 51 por cento face a 2015.

As receitas de jogo do grupo cifraram-se em 52,8 mil milhões de dólares de Hong Kong, mais 4 por cento em termos anuais homólogos, segundo o comunicado da empresa.

O EBITDA ajustado – lucros antes de impostos, amortizações e depreciações – aumentou 18 por cento para 10,3 mil milhões de dólares de Hong Kong, explicou em comunicado a operadora de jogo.

“A médio e longo prazo temos uma perspectiva positiva sobre Macau e estamos confiantes de que Macau irá transformar-se num centro mundial de turismo e lazer como previsto pelo governo e estamos satisfeitos por sermos capazes de o apoiar a sua visão de liderança”, afirmou o presidente do Galaxy Entertainment, Lui Che Woo.

No último trimestre de 2016, as receitas de jogo do grupo aumentaram 7 por cento em termos anuais para 13,3 mil milhões de dólares de Hong Kong, com as receitas do segmento de massas a aumentarem 15 por cento para 5,6 mil milhões de dólares de Hong Kong e as receitas VIP a apresentarem um aumento de 3 por cento para 7,2 mil milhões de dólares de Hong Kong.

A Galaxy prevê iniciar a construção da terceira e quarta fase da expansão do Galaxy Macau no final do primeiro trimestre ou início do segundo, com foco nas actividades extrajogo, e dirigidas principalmente para o sector MICE (reuniões, convenções e exposições), entretenimento e espaços para as famílias.

No comunicado, a operadora remete para mais tarde detalhes sobre o ‘resort’ integrado a construir em 2,7 quilómetros quadrados na Ilha da Montanha, território adjacente a Macau, já no interior da China, um projecto que não contempla a componente de jogo.

Além disso, refere que está considerar oportunidades nos mercados estrangeiros, incluindo o Japão. O grupo, recorde-se, opera seis dos 38 casinos de Macau.

Os casinos de Macau fecharam 2016 com receitas de 223.210 milhões de patacas, uma queda de 3,3 por cento face ao cômputo do ano anterior.

Este foi o terceiro ano consecutivo de queda das receitas dos casinos, mas a parte final do ano mostrou sinais de recuperação da indústria que constitui o principal motor da economia de Macau, com Janeiro a marcar o sexto mês consecutivo de subida das receitas em termos anuais homólogos.