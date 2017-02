Leong Vai Kei preocupada com portal de relacionamentos online

Leong Vai Kei, chefe do Departamento de Ensino da Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, mostrou-se ontem preocupada com um portal online com crescente popularidade que permite às pessoas fazerem amigos em Macau. Na base das preocupações da responsável da DSEJ está o facto do portal recolher informação privilegiada sobre os dados pessoais das pessoas que acedem ao mesmo.

De acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, Leong Vai Kei deixou o aviso que a recolha de informações pode acabar por ter consequências negativas para os mais novos e que por isso é necessário muito cuidado. A responsável disse ainda que é muito importante que as crianças não forneçam informações pessoais na internet.

Por outro lado, disse Leong Vai Kei, a DSEJ já entrou em contacto com as escolas para que o aviso sobre o portal em causa circule entre os mais novos.