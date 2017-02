Jovens empresários querem que Governo providencie assistência técnica

A presidente da Associação Geral Internacional de Jovens Empresários do território instou ontem os jovens empreendedores locais a adoptarem uma postura mais pro-activa e a não estarem tão dependentes de apoios governamentais.

Em declarações à emissora em língua chinesa da Rádio Macau, Chan Iok Fan reconheceu que a falta de apoio e de aconselhamento pode ser um problema para quem quer fundar o seu próprio negócio. A responsável defende que, ao invés de facultar apenas incentivos económicos, o Governo deve providenciar sobretudo assistência técnica. Chan Iok Fan insta o Executivo a convidar académicos e especialistas no sentido de oferecer formação em boas práticas administrativas , com o intuito de garantir que quem inicia o seu próprio negócio seja bem sucedido.

Quatro dos quadros dirigentes da Associação Geral Internacional de Jovens Empresários visitaram ontem as instalações da TDM. Durante a visita, Chan Iok Fan deu a conhecer o plano de actividades do organismo. A Associação tenciona organizar este ano um fórum sobre políticas de desenvolvimento sustentável e ainda programas de intercâmbio com jovens empresários dos países e regiões vizinhas.