Imperador do Japão visita Vietname e Tailândia

O casal imperial do Japão, Akihito e Michiko, partiram ontem de Tóquio para uma visita de uma semana ao Vietname e à Tailândia.

A visita ao Vietname tem lugar numa altura da expansão nas relações entre os dois países, com muitas empresas japonesas a construírem fábricas no Vietname. Os vietnamitas figuram, ainda, entre os maiores grupos de estudantes estrangeiros no Japão.

Akihito e Michiko vão encontrar-se com viúvas sobreviventes e filhos dos soldados japoneses que ficaram no Vietname depois da II Guerra Mundial, mas que tiveram de sair depois de os comunistas terem tomado o controlo do norte em 1954.

Já em Banguecoque vão prestar tributo ao antigo rei Bhumibol Adulyadej, que morreu em Outubro. Akihito afirmou que ele e a imperatriz Michiko mantiveram uma amizade próxima com Bhumibol durante mais de 50 anos.

O casal imperial do Japão, Akihito e Michiko, partiram ontem de Tóquio para uma visita de uma semana ao Vietname e à Tailândia.

A visita ao Vietname tem lugar numa altura da expansão nas relações entre os dois países, com muitas empresas japonesas a construírem fábricas no Vietname. Os vietnamitas figuram, ainda, entre os maiores grupos de estudantes estrangeiros no Japão.

Akihito e Michiko vão encontrar-se com viúvas sobreviventes e filhos dos soldados japoneses que ficaram no Vietname depois da II Guerra Mundial, mas que tiveram de sair depois de os comunistas terem tomado o controlo do norte em 1954.

Já em Banguecoque vão prestar tributo ao antigo rei Bhumibol Adulyadej, que morreu em Outubro. Akihito afirmou que ele e a imperatriz Michiko mantiveram uma amizade próxima com Bhumibol durante mais de 50 anos.