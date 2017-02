Human Rights Watch denuncia censura em universidade tailandesa

A Human Rights Watch (HRW) exigiu esta terça-feira que seja descartado o processo disciplinar que uma universidade pública da Tailândia iniciou contra um grupo de professores por terem criticado a junta militar que governa o país.

O Instituto de Estudos sobre Direitos Humanos e Paz (IHPS) da Universidade Mahidol emitiu, no passado dia 25, um comunicado em que condena o uso do artigo 44.º da Constituição interina, imposta pelos militares na sequência do golpe de Estado de Maio de 2014. O artigo em causa concede poder absoluto ao chefe da junta militar e primeiro-ministro da Tailândia, Prayuth Chan-ocha.

A universidade indicou, no dia seguinte, que o comunicado não faz parte da liberdade de expressão académica e anunciou a abertura de um inquérito contra o pessoal responsável pela sua emissão que acusa de prejudicar a reputação do estabelecimento de ensino: “A Universidade Mahidol está a fazer o trabalho sujo à junta, reprimindo académicos que expressam as suas opiniões”, disse o director da Human Rights Watch para a Ásia, Brad Adams, em comunicado.

Inúmeras organizações, incluindo o Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos, exigiram às autoridades da Tailândia a derrogação do artigo 44.º.

A junta militar tem impedido, desde o golpe de Estado, de uma forma regular, as manifestações públicas, bloqueando a apresentação de relatórios de diversas organizações de defesa dos direitos humanos e proibindo debates em universidades.

As autoridades redigiram uma nova Constituição que consolida o poder dos militares e burocratas, enfraquecendo os governos eleitos, e prevêem realizar eleições em 2017 ou 2018: “A Tailândia claramente não está na senda rumo à democracia quando a liberdade de expressão é censurada, as críticas castigadas e a actividade política proibida, incluindo dentro das universidades”, observou Adams.